Британська кіноакадемія назвала «Землю кочівників» фільмом року. Стрічка отримала чотири нагороди

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BAFTA

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) у неділю, 11 квітня, назвала стрічку «Земля кочівників» кращим фільмом року. Про це йдеться на сайті організації, а деталі розповідає BBC.

«Земля кочівників» знятий за участі як професійних, так і непрофесійних акторів і розповідає про жінку на ім’я Ферн, яка долучилася до спільноти кочівників, що подорожують Америкою. Стрічка є одним з головних претендентів на перемогу в категорії «Найкращий фільм». Торік «Земля кочівників» отримала головну нагороду Венеційського кінофестивалю. У березні перемогла в категоріях «Кращий драматичний фільм» та «Найкраща режисура» премії «Золотий глобус». Пізніше фільм отримав кілька номінацій Гільдії продюсерів і Гільдії режисерів США.

Крім перемоги в номінації «Найкращий фільм» картина отримала нагороди за «кращу операторську роботу» (Джошуа Джеймс Річардс), «кращу жіночу роль» (Френсіс Макдорманд), а також за «кращу режисерську роботу» (Хлоя Чжао).

Переможці інших категорій:

Кращий британський фільм — «Дівчина, що подає надії». Йому ж дістався приз за кращий оригінальний сценарій.

Кращий документальний фільм — «Мій вчитель — восьминіг».

Кращий мультфільм — «Душа».

Кращі спецефекти — «Тенет».

У номінації «Краща чоловіча роль» переміг Ентоні Гопкінс.

Церемонія оголошення переможців відбулась у Королівському Альберт-холі, але всі номінанти були у себе вдома. Через карантин переможці виступали по відеозвʼязку. Ведучими були Едіт Боуман і Дермот ОʼЛірі.

Організатори конкурсу також вшанували памʼять герцога Единбурзького принца Філіпа, який був першим президентом BAFTA (з 1959 по 1966 рік).