Hasbro випустила модель Оптімуса Найкращого, який самостійно трансформується, ходить і говорить

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Hasbro

Американський виробник іграшок Hasbro випустив модель одного з головних персонажів мультиплікаційного всесвіту «Трансформери» — він може самостійно трансформуватися та говорити, ходити та їхати. Оптімусом Найкращим — лідером автоботів — можна керувати зі смартфона.

Наразі технологічно просунуту іграшку можна замовити за $699.

Лідер трансформерів-повстанців говорить своїм «фірмовим» голосом і трансформується повністю самостійно.

Як заявляють розробники, модель складається з близько п’яти тисяч деталей, містить 60 мікрочіпів і 27 моторів, які приводять його в дію.

Hasbro

Оптімус Найкращий керується з додатку для смартфона або голосовими командами в обох режимах — як у режимі людиноподібного робота, так і в режимі вантажівки.

Модель розроблена за участі компанії Robosen Robotics, що виробляє іграшкових роботів, віддалено схожих на персонажів «Трансформерів».

Hasbro

Модель трансформера ідентична з образом Оптімуса Найкращого з «першого покоління» — історії, що розповідає про тривалу міжусобну боротьбу автоботів, що відстоюють цінності свободи та справедливості, і десептиконів, які прагнуть контролювати рідну планету Кібертрон і підкорити всіх її мешканців. Місце подій переноситься зі штучної планети на Землю, де людство стає заручником битви між двома групами цивілізації живих роботів.