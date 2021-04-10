Hasbro випустила модель Оптімуса Найкращого, який самостійно трансформується, ходить і говорить
- Автор:
- Дмитро Мирончук
- Дата:
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Hasbro
Американський виробник іграшок Hasbro випустив модель одного з головних персонажів мультиплікаційного всесвіту «Трансформери» — він може самостійно трансформуватися та говорити, ходити та їхати. Оптімусом Найкращим — лідером автоботів — можна керувати зі смартфона.
Наразі технологічно просунуту іграшку можна замовити за $699.
Лідер трансформерів-повстанців говорить своїм «фірмовим» голосом і трансформується повністю самостійно.
Як заявляють розробники, модель складається з близько п’яти тисяч деталей, містить 60 мікрочіпів і 27 моторів, які приводять його в дію.
Оптімус Найкращий керується з додатку для смартфона або голосовими командами в обох режимах — як у режимі людиноподібного робота, так і в режимі вантажівки.
Модель розроблена за участі компанії Robosen Robotics, що виробляє іграшкових роботів, віддалено схожих на персонажів «Трансформерів».
Модель трансформера ідентична з образом Оптімуса Найкращого з «першого покоління» — історії, що розповідає про тривалу міжусобну боротьбу автоботів, що відстоюють цінності свободи та справедливості, і десептиконів, які прагнуть контролювати рідну планету Кібертрон і підкорити всіх її мешканців. Місце подій переноситься зі штучної планети на Землю, де людство стає заручником битви між двома групами цивілізації живих роботів.
- Компанія Hasbro оголосила про перейменування свого популярного бренду «Містер Картопляна Голова» — з назви іграшки вилучать слово «Містер», щоб зробити лінійку менш ґендеризованою. Американські консерватори назвали ребрендинг «кастрацією» та висловили занепокоєння обранням ґендерно нейтральної назви для дитячих іграшок. На з’їзді консервативних діячів, де виступав Дональд Трамп, республіканський конгресмен Метт Гетц назвав «Картопляну Голову» «першою американською трансґендерною лялькою».