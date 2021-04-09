ЦВК призначила дату виборів нардепів на округах у Херсонській та Черкаській областях
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Центральна виборча комісія призначила дату виборів до Верховної Ради у двох мажоритарних округах.
Про це пише пресслужба ЦВК.
«Відповідно до законодавства, ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на неділю, 31 жовтня 2021 року», — йдеться у повідомленні.
184 округ розташований у Херсонській області, а 197 — в Черкаській. Вони звільнилися після того, як Ігор Колихаєв став мером Херсона, а Олександр Скічко — очільником Черкаської ОДА.
У ЦВК нагадали, що виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів, тобто з 1 вересня. Тоді кандидати зможуть почати агітацію.
- Народний депутат-мажоритарник Ігор Колихаєв переміг у другому турі виборів мера Херсона у листопаді 2020 року. Він отримав майже 64% голосів.
- Наприкінці січня 2021 року президент Володимир Зеленський призначив нардепа від «Слуги народу» Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації.