ЦВК призначила дату виборів нардепів на округах у Херсонській та Черкаській областях

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Центральна виборча комісія призначила дату виборів до Верховної Ради у двох мажоритарних округах.

Про це пише пресслужба ЦВК.

«Відповідно до законодавства, ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на неділю, 31 жовтня 2021 року», — йдеться у повідомленні.

184 округ розташований у Херсонській області, а 197 — в Черкаській. Вони звільнилися після того, як Ігор Колихаєв став мером Херсона, а Олександр Скічко — очільником Черкаської ОДА.

У ЦВК нагадали, що виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів, тобто з 1 вересня. Тоді кандидати зможуть почати агітацію.