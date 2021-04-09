Помер чоловік королеви Великої Британії

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Royal Family / Twitter

Чоловік британської королеви Єлизавети ІІ, герцог Единбурзький Філіп помер у віці 99 років.

Про це у Twitter повідомляє Букінгемський палац.

«Із глибоким сумом Її Величність королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку», — повідомили в офіційному акаунті Букінгемського палацу.

Філіп був сином грецького принца Андрія і за народженням успадкував титул принца грецького та данського. Також він був правнуком данського короля Кристіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії та російського імператора Миколи I.

Після зречення грецького короля Костянтина у 1922 році від престолу родину Філіпа вигнали з Греції, і вона оселилася в Парижі. У 1928 році Філіпа відправили до Лондону, а пізніше — до Королівського військово-морського коледжу у Дартмуті, де він познайомився з донькою короля Георга VI Єлизаветою. Пара побралася у 1946 році, а Філіп отримав від батька Єлизавети титул герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Гринвіцького. Титул принца Філіп отримав у 1957 році.