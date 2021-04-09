Помер чоловік королеви Великої Британії
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Royal Family / Twitter
Чоловік британської королеви Єлизавети ІІ, герцог Единбурзький Філіп помер у віці 99 років.
Про це у Twitter повідомляє Букінгемський палац.
«Із глибоким сумом Її Величність королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку», — повідомили в офіційному акаунті Букінгемського палацу.
Філіп був сином грецького принца Андрія і за народженням успадкував титул принца грецького та данського. Також він був правнуком данського короля Кристіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії та російського імператора Миколи I.
Після зречення грецького короля Костянтина у 1922 році від престолу родину Філіпа вигнали з Греції, і вона оселилася в Парижі. У 1928 році Філіпа відправили до Лондону, а пізніше — до Королівського військово-морського коледжу у Дартмуті, де він познайомився з донькою короля Георга VI Єлизаветою. Пара побралася у 1946 році, а Філіп отримав від батька Єлизавети титул герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Гринвіцького. Титул принца Філіп отримав у 1957 році.
- Принц Філіп потрапив до лондонської лікарні 17 лютого, де він провів 28 днів. Спочатку герцог був госпіталізований у звʼязку з інфекцією, але 1 березня його перевели у клініку святого Варфоломія, щоб обстежити серце. Там у нього виявили кардіологічні проблеми і прооперували.