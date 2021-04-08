На аукціоні за рекордні $3,25 мільйона продали екземпляр коміксу, в якому вперше зʼявився Супермен

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Comic Connect

На інтернет-аукціоні за рекордні $3,25 мільйона продали рідкісне видання коміксу Action Comics № 1, в якому вперше зʼявився Супермен. Про це повідомляє онлайн-ринок коміксів і аукціоніст Comic Connect.

Відтак Action Comics № 1 від 1938 року, що тоді коштував за 10 центів, є найціннішим коміксом у світі. Він включає в себе історію походження Супермена і вважається початком жанру супергероїв. У 1938 році надрукували сотні тисяч примірників цього журналу.

Виставлений на аукціоні екземпляр у чудовому стані, він був заритий у стопці старих журналів про фільми 1930-х років. Комікс розповідає історію персонажа та вважається першим твором у жанрі супергеройської фантастики.

Comic Connect

«Це справді початок жанру супергероїв», — сказав співвласник інтернет-аукціону Comic Connect.

Відомо, що за три роки з моменту, як комікс знайшли, він подорожчав на $1 мільйон. Його покупець побажав залишитись невідомим, але зазначається, що це нова людина у сфері інвестицій в комікси.

Попередня рекордна вартість за примірник з цього ж випуску була у 2014 році — його продали на eBay за $3,2 мільйона.