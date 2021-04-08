Пекін лідирує серед інших міст світу за кількістю мільярдерів. За рік там зʼявилися 33 нові

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Пекіні проживає більше мільярдерів, ніж у будь-якому іншому місті світу. Про це повідомляє BBC з посиланням на щорічний рейтинг журналу Forbes.

Минулого року у китайській столиці зʼявилися 33 мільярдери, а загалом у місті їх 100. Це трохи більше, ніж у Нью-Йорку (99), який посідав перше місце рейтингу протягом останніх семи років.

Хоча в Пекіні зараз більше мільярдерів, ніж у Великому Яблуку (найвідоміше прізвисько Нью-Йорка), сукупний власний капітал мільярдерів Нью-Йорка на $80 мільярдів більший, ніж у їхніх колег з Пекіну. Наприклад, найбагатший житель Пекіну —Чжан Імінь, засновник додатку TikTok і генеральний директор його материнської компанії ByteDance. Його капітал подвоївся до $35,6 мільярда. Водночас найбагатший житель Нью-Йорка — колишній мер Майкл Блумберг, у нього $59 мільярдів.

Читайте також: Кім Кардашʼян офіційно стала мільярдеркою

Китай, поряд зі США, став свідком того, як під час пандемії розростались технологічні гіганти, оскільки дедалі більше людей робили покупки в інтернеті. Це призвело до величезного зростання статків засновників і акціонерів цих технологічних титанів.

Китай (із Гонконгом і Макао у складі) додав до списку Forbes більше мільярдерів, ніж будь-яка інша країна у світі — 210 новачків. Половина нових мільярдерів Китаю заробили свої статки на технологічних підприємствах. Тепер в цей перелік входить і жінка-мільярдер Кейт Ван, яка заробила свої гроші на електронних сигаретах.

За даними Forbes, торік до списку мільярдерів у всьому світі приєдналися рекордні 493 новачки, або приблизно один новий мільярдер кожні 17 годин.

Загалом найбільше мільярдерів у США (724), Китаї (698) та в Індії (140). Всього у світі їх 2 755, що на 660 осіб більше, ніж було у 2020 році. Джефф Безос, засновник і виконавчий директор Amazon, четвертий рік поспіль залишається найбагатшою людиною світу. Його статки за минулий рік зросли на $64 мільярди — до $177 мільярдів.