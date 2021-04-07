У «Євросолідарності» вимагають від поліції пояснень через можливе стеження за депутатом Кононенком

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Палінчак Михайло / УНІАН

Депутати фракції «Європейська солідарність» направили звернення голові Нацполіції Ігорю Клименку, у якому вимагають розʼяснити причини можливого стеження за депутатом Київради Віктором Кононенком.

У зверненні політсили зазначено, що за Кононенком стежили з 25 по 30 березня. Сам депутат розцінив це як підготовку до замаху на його життя. Коли у осіб, які вели спостереження, вирішили дізнатися причини, то один з них предʼявив посвідчення поліцейського.

Від Клименка чекають підтвердження оперативних дій або розслідування стеження, якщо поліція до цього не причетна.

Депутат «ЄС» Андрій Парубій заявив, що за Кононенком стежили на замовлення влади. Він вимагає «припинити ганебну практику використання правоохоронних органів для переслідування опозиції».