«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення між Львовом і Рівним
- Автор:
- Олег Панфілович
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Videvo
«Укрзалізниця» з 9 квітня відновлює рух регіональних поїздів між Львовом і Рівним.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Поїзд № 804/803 Рівне — Львів:
- вирушатиме зі станції Рівне о 06:45;
- Здолбунів 06:58—07:00;
- Дубно 07:32—07:34;
- Броди 08:16—08:18;
- Підзамче 09:22—09:23;
- прибуватиме у Львів о 09:35.
Зворотний поїзд № 806/805 Львів — Рівне:
- вирушатиме зі Львова о 16:31;
- Підзамче 16:41—16:42;
- Броди 17:44—17:46;
- Дубно 18:26—18:28;
- Здолбунів 19:01—19:03;
- прибуватиме в Рівне о 19:16.
У середині березня «Укрзалізниця» заявила, що не обмежуватиме рух поїздів через Київ і Львів — у цих містах оголосили про посилення карантину.
Наприкінці березня «Укрзалізниця» призначила спеціальні рейси до Закарпаття і Чернівецької області та зворотно для безпечного вивезення пасажирів.