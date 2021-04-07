«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення між Львовом і Рівним

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«Укрзалізниця» з 9 квітня відновлює рух регіональних поїздів між Львовом і Рівним.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд № 804/803 Рівне — Львів:

вирушатиме зі станції Рівне о 06:45;

Здолбунів 06:58—07:00;

Дубно 07:32—07:34;

Броди 08:16—08:18;

Підзамче 09:22—09:23;

прибуватиме у Львів о 09:35.

Зворотний поїзд № 806/805 Львів — Рівне:

вирушатиме зі Львова о 16:31;

Підзамче 16:41—16:42;

Броди 17:44—17:46;

Дубно 18:26—18:28;

Здолбунів 19:01—19:03;

прибуватиме в Рівне о 19:16.

У середині березня «Укрзалізниця» заявила, що не обмежуватиме рух поїздів через Київ і Львів — у цих містах оголосили про посилення карантину.

Наприкінці березня «Укрзалізниця» призначила спеціальні рейси до Закарпаття і Чернівецької області та зворотно для безпечного вивезення пасажирів.