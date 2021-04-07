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«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення між Львовом і Рівним

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Videvo

«Укрзалізниця» з 9 квітня відновлює рух регіональних поїздів між Львовом і Рівним.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд № 804/803 Рівне — Львів:

Зворотний поїзд № 806/805 Львів — Рівне:

У середині березня «Укрзалізниця» заявила, що не обмежуватиме рух поїздів через Київ і Львів — у цих містах оголосили про посилення карантину.

Наприкінці березня «Укрзалізниця» призначила спеціальні рейси до Закарпаття і Чернівецької області та зворотно для безпечного вивезення пасажирів.