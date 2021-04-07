Арканзас став першим штатом, який заборонив лікарям допомагати неповнолітнім змінювати стать

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Арканзас став першим штатом США, який заборонив надавати неповнолітнім медичні послуги та операції для зміни статі — попри вето губернатора Аса Гатчінсона. Про це повідомляє BBC.

Закон фактично забороняє лікарям надавати препарати, які блокують статеве дозрівання, та ліки для гормональної терапії або направляти неповнолітніх до інших лікарів.

Губернатор штату наклав вето на законопроєкт, назвавши його «надмірним зловживанням уряду», але Палата представників і Сенат відкинули вето і проголосували за.

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Законопроєкт зустрів серйозну опозицію з боку, зокрема, Американської академії педіатрії, яка заявила, що закон забороняє трансгендерній молоді отримувати важливу медичну допомогу і збільшує і без того високий ризик суїциду.

Американський союз громадянських свобод (ACLU) заявив, що готує судовий процес, заявивши, що цей законопроєкт «змусить сімʼї, лікарів і підприємства покинути штат, ставши жахливим і несамовитим посланням молодим трансгендерам, які зі страхом спостерігають за тим, що відбувається».

«Це сумний день для Арканзасу, але ця битва ще не закінчена — і ми в ній надовго», — заявила Холлі Діксон, виконавчий директор ACLU в Арканзасі.

Раніше губернатор Гатчінсон називав законопроєкт «продуктом культурної війни в Америці». Він стверджував, що це буде втручанням у справи лікарів і батьків, які до того ж мають справу з дуже делікатним питанням, яке стосується дітей.

Зазначимо, що аналогічний законопроєкт розглядають ще принаймні 16 інших штатів з 50. Його прихильники, які майже всі є республіканцями, кажуть, що хочуть захистити дітей від процедур, що змінюють життя, про які вони пізніше пошкодують. Вони також вказують на побічні ефекти блокаторів статевого дозрівання і крос-статевих гормонів, проте експерти кажуть, що кожен крок робиться з консультацією лікарів, терапевтів і соціальних працівників.