Зеленський звільнив представника України при ЄС Точицького і ще шість послів

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський звільнив керівників семи посольств, включаючи голову Представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького.

Про це свідчать відповідні укази від 6 квітня, оприлюднені на сайті глави держави.

Крім Точицького, також звільнили посла у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, а також послів у Іраку, Таїланді, Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії — Віктора Недопаса, Андрія Бешту, Юрія Полуреза та Вадима Вахрушева відповідно.

В той же час, разом зі звільненням було призначено нового посла — главу Постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. На цій посаді Юрія Клименка замінила Євгенія Філіпенко.