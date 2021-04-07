Зеленський звільнив представника України при ЄС Точицького і ще шість послів
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський звільнив керівників семи посольств, включаючи голову Представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького.
Про це свідчать відповідні укази від 6 квітня, оприлюднені на сайті глави держави.
Крім Точицького, також звільнили посла у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, а також послів у Іраку, Таїланді, Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії — Віктора Недопаса, Андрія Бешту, Юрія Полуреза та Вадима Вахрушева відповідно.
В той же час, разом зі звільненням було призначено нового посла — главу Постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. На цій посаді Юрія Клименка замінила Євгенія Філіпенко.
- 25 лютого Зеленський призначив ексміністра фінансів Оксану Маркарову послом у США.