Вночі: Світоліна вийшла до другого кола US Open, у США померла дизайнерка одягу Мішель Обами, ООН оголосила надзвичайну кліматичну ситуацію

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Facebook / Elina Svitolina

Світоліна вийшла до другого кола US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна подолала бар’єр першого кола на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. 26 серпня вона перемогла американку Вітні Осіґве у двох сетах. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У другому колі Світоліна зіграє з титулованою американкою Вінус Вільямс, яка в першому колі легко перемогла китаянку Чжан Сайсай.

Інша українська тенісистка Леся Цуренко, яка теж мала брати участь у US Open, не вийде на корт через травму правого ліктя.

У Росії продовжили арешт вісьмом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Вони залишаться в СІЗО до 13 лютого 2020 року.

Йдеться про Марлена Асанова, Сервера Зекір’яєва, Ернеса Аметова, Тимура Ібрагімова, Сейрана Салієва, Мемета Бєлялова, Сервера Мустафаєва й Едема Смаїла. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на адвоката арештованих Олексія Ладіна.

У США померла дизайнерка Ізабель Толедо

Дизайнерка Ізабель Толедо померла на 60-му році життя. Причиною став рак молочної залози, повідомляє Associated Press.

Толедо стала популярною після того, як створила сукню для дружини колишнього президента США Барака Обами Мішель для церемонії інавгурації її чоловіка у 2009 році.

Глава ООН оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що липень 2019 року був найспекотнішим місяцем в історії, а 2015—2019 роки, швидше за все, стануть найспекотнішими за всю історію метеоспостережень. Про це повідомляють «Новини ООН» з посиланням на слова Гутерреша на саміті G7.

Глава ООН згадав також стрімке танення льодовиків в Гренландії, пожежі в Сибіру, ​​на Алясці, у Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії в червні та липні цього року, які призвели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

Johnson & Johnson зобовʼязали сплатити штраф за поширення опіоїдів

Суд штату Оклахома у США визнав компанію Johnson & Johnson та її дочірні компанії винними у сприянні опіоїдній кризі штаті та зобов’язав її виплатити $572 млн для вирішення проблеми. Про це повідомляє Associated Press.

Йдеться про поширення болезаспокійливих препаратів, які викликають звикання.

Johnson & Johnson планує оскаржити рішення суду.