Ді Капріо, Мадонна, Роналду — знаменитості та політики закликали врятувати палаючу Амазонію

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Відомі політики та артисти висловили занепокоєння ситуацією в Бразилії, де вже понад три тижні вирують сильні лісові пожежі. Про проблему висловилися генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та мер Лондона Сайдік Хан, пише The Hill.

Президент країни Жаїр Болсонару розпорядився створити кризовий штаб. Він визнав, що у влади немає ресурсів для порятунку Амазонії і заявив, що для боротьби з пожежами треба залучити армію.

«Вогонь вирує, Амазонія продовжує горіти», — написала в Twitter Мадонна.

«Жахливо думати, що Амазонка, найбільший ліс на планеті, що виробляє 20% кисню Землі, палахкотить протягом останніх 16 днів поспіль практично без висвітлення цієї проблеми у ЗМІ! Чому?» — написав голлівудський актор Леонардо Ді Капріо.

«Наш обовʼязок — допомогти врятувати планету», — пише зірка футболу Кріштіану Роналду.

«Не моліться за Бразилію чи Амазонку. Моліться за себе. Амазонка забезпечує нас щороку 20% кисню, і він спалюється зараз протягом останніх 18—19 днів. Це СВІТОВА проблема та надзвичайна ситуація, яка впливає на всю нашу безпеку», — написала модель Тіна Кунакі.

За повідомленнями місцевої влади, кількість вогнищ пожежі в регіоні Амазонки перевищила 150 тисяч. Тільки в Бразилії їхня кількість сягнула 70 тисяч. За інформацією The Guardian, крім Бразилії, вогонь поширюється на територію Венесуели, Аргентини, Болівії, Перу, Колумбії. Хмари диму від пожеж кілька днів назад практично накрили бразильське місто Сан-Паулу. Вогонь знищує тварин, птахів і рослинність.