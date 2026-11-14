Зеленський: США вперше запропонували обговорити вступ України до НАТО в обмін на вихід з Донбасу
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський заявив, що США вперше порушили питання про можливість вступу України до НАТО в обмін на вихід з Донбасу. Проте Україна не погоджується віддавати свої території та обговорює з партнерами комплексний пакет безпекових гарантій.
Про це він повідомив під час розмови з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.
Він має передбачати гарантії від НАТО та ЄС, збереження сильної української армії з необхідною кількістю військових і озброєнням, фінансову підтримку, а також кошти на відбудову країни. Водночас конкретної пропозиції щодо такого пакета поки немає.
Щодо роботи Starshield Зеленський розповів, що SpaceX запевнила Міноборони України у відсутності обмежень, пояснивши проблему технічним характером. Водночас українська сторона фіксує обмеження вже п’яту добу.
Також він повідомив, що українська ракета для протибалістичної програми FREYJA готова, як і данський радар.