У США відновили авіарейси після масштабного збою, що призвів до скасування понад 7 700 польотів

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Reuters

У США після кількагодинної зупинки та масштабних перебоїв у роботі аеропортів відновили авіарейси. Причиною інциденту став збій телекомунікаційного зв’язку.

Про це пише CNN.

Напередодні через проблеми зі зв’язком скасували понад 7 700 рейсів і затримали більш як 8 000. У суботу скасували понад 2 000 польотів.

Причина збою — застарілі системи управління повітряним рухом і проблеми з маршрутизаторами. Міністр транспорту Шон Даффі попередив, що без модернізації подібні інциденти можуть повторитися, і закликав Конгрес виділити на це кошти.

Напередодні ввечері Федеральне управління цивільної авіації (FAA) запровадило загальнонаціональну заборону на вильоти через серйозні перебої в системах звʼязку та з міркувань безпеки. Літакам, які вже перебувають у повітрі, дозволили продовжити політ і здійснити посадку. Міжнародним рейсам видавали дозвіл індивідуально.