ЄС і п’ять країн «Коаліції охочих» сформували спільну команду для переговорів про мир в Україні
- Автори:
- Юлія Гира, Вероніка Довганюк
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Rock Cohen / Flickr
Європейський Союз на переговорах про завершення війни в Україні представлятиме команда, до якої увійдуть Єврокомісія, Рада ЄС та пʼять країн «Коаліції охочих» (E5): Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.
Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками неформального засідання Європейської ради в Дубліні, передає кореспондентка «Бабеля».
Відповідаючи на запитання, чому Європу представлятиме не одна людина, а ціла делегація, Кошта зазначив, що такий формат є звичним для міжнародних переговорів.
«Послухайте, ось лише один приклад. Якщо подивитися на спеціальних посланців президента Трампа, то їх не один, а двоє. Якщо подивитися на українську делегацію, то, гадаю, там три або чотири людини. Це нормально», — сказав він на пресконференції за підсумками засідання європейських лідерів.
За словами Кошти, європейська команда працюватиме скоординовано, щоб відстоювати спільну позицію в переговорах про майбутнє України та безпеку континенту.
Він наголосив, що лише Україна має право вирішувати питання власної території та суверенітету. Водночас Європейський Союз відіграватиме ключову роль у формуванні європейського майбутнього України, її відбудові та економічному розвитку.
Безпекові гарантії, за словами президента Євроради, мають обговорювати країни «Коаліції охочих» у тісній координації з НАТО.
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