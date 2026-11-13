У застосунку «Повітряна тривога» запровадили авторизацію через «Дію». Це зробили на вимогу Сил оборони
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
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Telegram|Мінцифри
Авторизацію через «Дію» запровадили в застосунку «Повітряна тривога» на вимогу Сил оборони. Так хочуть обмежити доступ до даних про рух російських цілей лише для верифікованих користувачів.
Про це повідомили в Мінцифри.
У Мінцифри уточнили, що «Дія» не передає застосунку персональних даних, а «Повітряна тривога» не збирає і не зберігає особисту інформацію.
Авторизація потрібна лише для відстеження руху цілей. Щоб переглядати рівні небезпеки, отримувати сповіщення про тривогу чи шукати укриття на мапі, заходити через «Дію» не потрібно.
- 2 листопада застосунок «Повітряна тривога» зазнав кібератаки. Деякі українці отримали фейкові сповіщення про ядерну або радіаційну небезпеку. У Повітряних силах запевнили, що жодної загрози не було.
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