У застосунку «Повітряна тривога» запровадили авторизацію через «Дію». Це зробили на вимогу Сил оборони

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Telegram|Мінцифри

Авторизацію через «Дію» запровадили в застосунку «Повітряна тривога» на вимогу Сил оборони. Так хочуть обмежити доступ до даних про рух російських цілей лише для верифікованих користувачів.

Про це повідомили в Мінцифри.

У Мінцифри уточнили, що «Дія» не передає застосунку персональних даних, а «Повітряна тривога» не збирає і не зберігає особисту інформацію.

Авторизація потрібна лише для відстеження руху цілей. Щоб переглядати рівні небезпеки, отримувати сповіщення про тривогу чи шукати укриття на мапі, заходити через «Дію» не потрібно.