У Франції провели обшуки в справі про розкрадання грошей на бронежилетах для ЗСУ

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СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора спільно з французькими правоохоронцями провели серію обшуків у Ніцці. Слідчі перевіряють, чи легалізували фігуранти справи гроші, отримані під час закупівлі неякісних бронежилетів для українських військових у 2022 році.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами слідства, учасники схеми отримали майже 2 млрд грн бюджетних коштів як повну передоплату за 67 тисяч бронежилетів для Сил оборони. Однак незалежна балістична експертиза встановила, що засоби захисту не відповідали заявленому класу.

Наразі правоохоронці перевіряють, куди надалі спрямували ці гроші. Зокрема, слідство з’ясовує обставини придбання фігурантами елітної житлової та комерційної нерухомості у Франції, яку оформлювали на членів їхніх родин.

Під час обшуків у Ніцці вилучили документи, мобільні телефони та інші електронні пристрої. Їх передали на експертизу. Також у Франції арештували нерухомість і банківські рахунки фігурантів. Водночас кримінальну справу щодо закупівлі бронежилетів уже розглядає суд.