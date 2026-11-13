Уночі був атакований Волгоградський НПЗ — пошкоджені чотири установки

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Уночі був атакований Волгоградський НПЗ в Росії — пошкоджені чотири установки первинної переробки нафти.

Про це пишуть моніторингові канали.

Окрім основних установок первинної переробки нафти, під атаку потрапили обʼєкти вторинної переробки та резервуарний парк підприємства, пишуть OSINT-аналітики.

Проєктна потужність заводу — приблизно 14—15 млн тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційний гас, а також забезпечує потреби російської армії.

Водночас у Ростовській області внаслідок атаки спалахнув склад, а ще через загрозу дронів зупиняли роботу московські аеропорти.