Уночі був атакований Волгоградський НПЗ — пошкоджені чотири установки
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Уночі був атакований Волгоградський НПЗ в Росії — пошкоджені чотири установки первинної переробки нафти.
Про це пишуть моніторингові канали.
Окрім основних установок первинної переробки нафти, під атаку потрапили обʼєкти вторинної переробки та резервуарний парк підприємства, пишуть OSINT-аналітики.
Проєктна потужність заводу — приблизно 14—15 млн тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційний гас, а також забезпечує потреби російської армії.
Водночас у Ростовській області внаслідок атаки спалахнув склад, а ще через загрозу дронів зупиняли роботу московські аеропорти.
- Сили спеціальних операцій 11 листопада втретє атакували Омський нафтопереробний завод — найбільший у Росії. Також це найвіддаленіший російський НПЗ, який атакували українські безпілотники.