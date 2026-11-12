СБУ та Нацполіція затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці

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Служба безпеки України та Національна поліція затримали 13 учасників сутичок, які сталися 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Про це повідомляє СБУ.

Серед затриманих — 18-річний уродженець Запорізької області, який чотири з половиною роки прожив на тимчасово окупованій території, а кілька місяців тому переїхав на Київщину. За даними слідства, він бив кувалдою по автомобілю патрульної поліції та автобусу Нацгвардії.

Ще двоє затриманих — 22-річна місцева жителька та 21-річний будівельник із Рівненщини. Вони блокували проїзд, пошкоджували автобус Нацгвардії та закликали пошкоджувати спецтранспорт.

Також правоохоронці встановили, що одна з організаторок сутичок видавала себе за працівницю приватної клініки та підбурювала людей до протистояння поблизу місця тимчасової дислокації Нацгвардії. Водночас вона не мала медичної освіти, а Міністерство охорони здоровʼя не видавало їй посвідчення лікаря.

Сімом затриманим повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також у поширенні інформації про їхнє розміщення. Їм обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Ще шістьом фігурантам оголосили підозри в хуліганстві та опорі правоохоронцям. Загалом у межах розслідування провели 14 додаткових обшуків. За цими статтями затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. На місці були командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов.

Наступного дня правоохоронці відкрили три кримінальні справи щодо сутичок. А загалом встановили 130 можливих причетних. Шістьох з них уже відправили під варту — чотирьох без права внесення застави. Серед них — Валентина Молода, яка першою приїхала на місце подій та представилася власницею приватної клініки «Мед-Престиж». Однак, як зʼясувалося згодом, ця клініка припинила діяльність у 2023 році.