Росія заборонила в’їзд кільком французьким депутатам і журналістам після видворення з Франції пропагандистки Ксенії Федорової
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Росія заборонила вʼїзд кільком французьким депутатам і журналістам після того, як з Франції видворили пропагандистку RT Ксенію Федорову.
Про це пише Le Monde.
Вʼїзд заборонили депутатам Саші Ульє та Артуру Делапорту та журналістам Аріан Шемен з газети Le Monde і Полю Гого, який раніше працював у Росії. Ульє вивчав іноземні втручання у Франції, а Шемен — діяльність Федорової у французьких медіа.
Речниця російського МЗС Марія Захарова стверджує, що французькі діячі нібито брали участь у переслідуванні Федорової та закликали видворити її з Франції.
У липні цього року Міністерство внутрішніх справ Франції видало розпорядження про видворення з країни Федорової. Її адвокат називав це нападом на «свободу слова».
- Ксенія Федорова раніше очолювала французьке відділення російського державного телеканалу RT, мовлення якого в ЄС заборонили у 2022 році. Також вона регулярно зʼявлялася на телеканалах CNews та Europe 1 й вела колонку для щотижневої газети Le JDNews. У 2024 році їй на 10 років продовжили дозвіл на проживання у Франції. Французький уряд і президент Емманюель Макрон неодноразово називали її кремлівською пропагандисткою.