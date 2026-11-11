Родина Кеннеді приєдналася до позову проти адміністрації Трампа через будівництво тріумфальної арки

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Девʼять членів родини Кеннеді приєдналися до позову Вашингтону та штату Вірджинія проти адміністрації президента США Дональда Трампа. Вони вимагають зупинити будівництво 76-метрової тріумфальної арки на вʼїзді до столиці.

Про це повідомляє CNN.

Вашингтон і штат Вірджинія подали позов проти проєкту ще минулого місяця. До судового процесу також долучилися ветерани, захисники історичної спадщини та влада округу Арлінгтон.

У позові йдеться, що розташування та конструкція арки зіпсують вид на родинні поховання, зокрема на вічний вогонь біля могили президента Джона Кеннеді. Його можна побачити з Меморіального мосту Арлінгтону.

Також родина стверджує, що арка порушить історичну вісь між Меморіалом Лінкольна та Національним цвинтарем Арлінгтону. Цей оглядовий коридор, за задумом його творців, символізував обʼєднання країни після Громадянської війни в США.

У позові зазначають, що арка буде більш ніж удвічі вищою за Меморіал Лінкольна — приблизно як 25-поверхова офісна будівля. Позивачі також вважають, що її масштаб і розташування порушать атмосферу похоронних церемоній на цвинтарі.

Серед позивачів — діти й онуки братів президента Джона Кеннеді, сенаторів Роберта та Едварда Кеннеді. Вони наголошують, що родини мають право захищати місця поховання своїх близьких. Їхні адвокати також заявили, що споруда такого масштабу є незаконним втручанням у територію цвинтаря, а дозволити її будівництво може лише Конгрес США.