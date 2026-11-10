Politico: Посланці Трампа тиснуть на Росію, щоб вона погодилася на участь Європи в наступному раунді мирних переговорів

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Рустем Умєров / Facebook

Представники США наполягають, щоб Росія погодилася на участь європейських країн у наступному раунді переговорів про закінчення війни в Україні. Вашингтон хоче, щоб нинішня тристороння зустріч в Абу-Дабі стала останньою без повноцінної участі Європи.

Про це пише Politico з посиланням на американських посадовців.

За їхніми словами, зять президента США Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф порушать питання участі Європи під час переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10 листопада.

«Нам потрібна Європа за столом переговорів. Тому ми пропонуємо залучити європейців до обговорення після цієї тристоронньої зустрічі», — сказав один із посадовців.

Водночас європейські країни досі не визначилися, хто саме має представляти їх на переговорах із Росією. Це питання лідери ЄС планують обговорити на неформальному саміті в Дубліні цього тижня.

Українська делегація 10 листопада прибула до Абу-Дабі, де заплановані дводенні мирні переговори зі США та Росією.

«Стараємось, щоб перемовини цими днями були результативними. Україна та партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру. Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною», — написав президент Володимир Зеленський.

Цими днями в Абу-Дабі перебувають і представники Європи — радники з безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції, а також представники Італії, НАТО, Єврокомісії та Європейської ради. Зокрема, як повідомляв «Бабелю» посадовець НАТО, Альянс на переговорах представлятиме керівник апарату генерального секретаря НАТО Джеффрі ван Леувен.

Але через заперечення Росії європейці не беруть участі в основних переговорах.

За даними Politico, перший день переговорів присвячений гарантіям безпеки для України та майбутній системі європейської безпеки. На другий день планують обговорити територіальні питання.

Що кажуть у ЄС

На тлі переговорів в Абу-Дабі зранку 10 листопада Україна, США та європейські партнери провели окрему зустріч, присвячену гарантіям безпеки та умовам завершення війни. Як повідомила Єврокомісія, учасники наголосили, що будь-яка мирна угода має поважати суверенітет, територіальну цілісність і право України самостійно ухвалювати рішення.

Також сторони обговорили майбутню систему європейської безпеки та механізми запобігання новим конфліктам. Вони підтвердили, що НАТО залишатиметься основою колективної оборони євроатлантичного простору.

«Європейські партнери, Україна та США продовжать тісно співпрацювати протягом усього переговорного процесу. Їхня спільна мета — перейти до ширших багатосторонніх переговорів за участю європейських партнерів і досягти всеосяжного та тривалого миру», — наголосили в Єврокомісії.