В Офісі генпрокурора розпочали службове розслідування на тлі другого етапу справи «Карфаген»

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В Офісі генпрокурора розпочали службове розслідування за новими фактами, які стали відомі після того, як НАБУ опублікувало плівки другого етапу справи «Карфаген», де фігурували високопосадовці СБУ та Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Відповідний наказ видав виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський. Зокрема, підставою для розслідування стали публікації про можливе сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого під час розслідування справ про незаконну діяльність кол-центрів і мережі U420.

У ході службового розслідування в Офісі генпрокурора перевірять, чи могли працівники відомства використовувати службове становище чи статус у своїх інтересах або впливати на інших службовців.

Новий епізод справи «Карфаген»

4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». За їхньою версією, її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

Окрім цього, у розслідуванні згадується, що один із членів угруповання співпрацював із представниками російської ФСБ. На записах він фігурує як «Мексиканець». За даними правоохоронців, він керівник російського наркокартелю «Хімпром» і громадянин Росії. Саме він розширив вплив наркокартелю в Україні та за кордоном.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.

5 листопада правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Підозри отримали: