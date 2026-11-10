The Economist: США пропонують змінити адміністративні межі України, щоб РФ могла оголосити про повне захоплення Донбасу

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США пропонують змінити адміністративні межі українських областей, щоб РФ могла оголосити про повне захоплення Донеччини й Луганщини, хоча підконтрольні Україні міста залишилися б під її контролем.

Про це пише The Economist із посиланням на учасників переговорів.

Це одна з ідей, якими Дональд Трамп намагається схилити Путіна до миру, але той може використати переговори, щоб затягнути війну. Серед інших — повернути РФ на європейський енергетичний ринок, хоча Україна та її партнери виступають проти.

Київ побоюється, що Кремль використає обговорення безпеки Європи, аби висувати нові вимоги й затягувати перемир’я.

Головна перешкода — гарантії безпеки. РФ вимагає нейтралітету України та скорочення її армії, а також не хоче бачити тут міжнародний контингент. Україна, пише видання, натомість наполягає на щонайменше десяти роках підтримки й армії чисельністю від 800 тисяч військових. Реалістичніший результат — обміни полоненими та локальні перемир’я.

The Economist пише, що Україна входить у зиму з найгіршим від початку великої війни станом інфраструктури. Запаси Patriot майже вичерпалися, тоді як РФ має близько 700 балістичних ракет і виробляє ще 110 щомісяця.

Тим часом в Абу-Дабі стартували переговори у тристоронньому форматі між Україною, США та РФ. Раніше The Guardian із посиланням на представників американської адміністрації та європейських посадовців писав, що адміністрація США прагне під час перемовин досягти остаточного припинення війни між Росією та Україною. Натомість європейські посадовці побоюються, що Вашингтон запропонує РФ серйозні поступки. Зокрема, Кремль може знову вимагати скоротити військову присутність НАТО у Східній Європі.