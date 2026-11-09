Намагався перекинути автобус Нацгвардії. Суд відправив під варту шостого фігуранта сутичок у Петропавлівській Борщагівці
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Суд обрав запобіжний захід шостому підозрюваному в справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці — 22-річному чоловіку.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що під час подій 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці чоловік закликав присутніх перекинути службовий автобус Нацгвардії, де були військовослужбовці. Він разом з іншими особами розхитував автобус і бив ногами по кузову.
«Блокування в’їздів і виїздів з території підрозділу обмежило рух службового транспорту та ускладнило виконання завдань військовослужбовцями», — кажуть у прокуратурі.
Чоловікові повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності військового формування в особливий період. Сьогодні його відправили під варту з можливістю внести 66 000 гривень застави.
Що сталося в Петропавлівській Борщагівці
Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.
У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення.
Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. На місці були командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов.
Наступного дня правоохоронці відкрили три кримінальні справи щодо сутичок. А загалом встановили 130 можливих причетних. Уже шістьох з них уже відправили під варту — чотирьом без права внесення застави. Серед них — Валентина Молода, яка першою приїхала на місце подій та представилася власницею приватної клініки «Мед-Престиж». Однак, як зʼясувалося згодом, ця клініка припинила діяльність у 2023 році.