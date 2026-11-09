Нардеп Куницький уперше за два роки з’явився в Раді. У 2024-му він виїхав за кордон і не повернувся

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Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький 9 листопада вперше за понад два роки зʼявився у Верховній Раді та взяв участь у голосуванні. До цього він не відвідував засідань парламенту з вересня 2024 року, коли виїхав за кордон у службове відрядження і не повернувся.

На це звернув увагу рух «Чесно».

Згідно з результатами голосувань на сайті Верховної Ради, сьогодні Куницький підтримав постанову № 15220 про звільнення Єлизавети Пушко-Цибуляк з посади члена Рахункової палати.

Його присутність у сесійній залі також підтвердили народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк та Олексій Гончаренко.

Харківське видання «Думка» з посиланням на джерела пише, що Куницький повернувся до України минулими вихідними, ймовірно, з Канади.

У грудні 2024-го журналісти проєкту «Схем» зʼясували, що 23 вересня того ж року Куницький виїхав з України до США у відрядження, яке мало тривати тиждень. Офіційною метою поїздки було поглиблення українсько-американської міжпарламентської співпраці. Однак після завершення відрядження депутат не повернувся.

У декларації за 2025 рік він зазначив, що з жовтня 2024 року безоплатно користується квартирою в Канаді площею 43 м².

Попри тривалу відсутність, Куницький зберіг депутатський мандат і залишився у фракції «Слуга народу». Він також продовжив бути членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, хоча в Раді двічі реєстрували постанови про його відкликання. Через пропуски засідань депутат не отримував зарплату.

Хто такий Олександр Куницький

Олександра Куницького обрали до Верховної Ради у 2019 році від партії «Слуга народу» в одномандатному окрузі № 169 у Харкові. До політичної карʼєри він був відомий як автоблогер ZPSanek. Куницький знімав відео про порушення правил дорожнього руху та конфлікти водіїв із поліцією.

Під час депутатства він неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, у жовтні 2023 року Куницький разом із тодішнім нардепом Артемом Дмитруком став учасником конфлікту з чоловіком у центрі Києва, який переріс у бійку. Після інциденту відкрили кримінальне провадження.

Це також був не перший випадок, коли Куницький затримався за кордоном після депутатського відрядження. У липні 2023 року він отримав дозвіл на пʼятиденну поїздку до Ізраїлю, однак пробув за межами України майже три тижні.