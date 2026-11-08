У Києві частково відновлять рух Північним мостом
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
mistokyia.ua
У Києві 8 листопада частково відновлюють рух Північним мостом — зокрема, це вирішили після технічного обстеження. Рух дозволили з тимчасовими обмеженнями.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Рух транспорту організують за такою схемою:
- з лівого на правий берег — однією смугою, виключно для пасажирського транспорту;
- з правого на лівий берег — двома смугами для пасажирського транспорту і легкових автомобілів.
Також рухатися Північним мостом зможуть автобуси.
Фахівці планують найближчими днями запровадити реверсивний рух на мосту Патона, щоб збільшити його пропускну здатність. Деталі організації руху повідомлять додатково, заявив Кличко.
- 7 листопада в Північний міст у Києві влучили кілька ракет — були пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередачі. Тоді рух ним перекрили.