Росія заявила про пошкодження мосту, що зʼєднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України

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У Ростовській області Росії заявили про пошкодження мосту через річку Міус на автомагістралі, яка з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

За версією російської влади, міст пошкоджений внаслідок атаки безпілотників. Також пошкоджена будівельна техніка — зокрема, два гусеничні крани. За словами губернатора, постраждалих немає.

Міст розташований на 97-му кілометрі траси в Неклинівському районі. Рух мостом організували в реверсивному режимі.