У будинку чоловіка, який влаштував стрілянину в Кракові, знайшли тіла ще трьох людей

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У будинку чоловіка, який влаштував стрілянину у польському Кракові 7 листопада, знайшли тіла ще трьох людей.

Про це повідомив премʼєр-міністр країни Дональд Туск.

Це дві жінки та чоловік. Туск заявив: багато що вказує на те, що це члени найближчої родини нападника. За даними польської влади, стрілку 24 роки, він громадянин Польщі зі Свентокшиського воєводства.

Серед постраждалих внаслідок стрілянини у центрі Кракова є громадяни Австрії, Німеччини, Португалії, Британії та Росії, розповів Reuters речник Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Учора, 7 листопада, чоловік у військовому одязі із гвинтівкою AR-15 заїхав автомобілем на площу Головного ринку в Кракові та відкрив вогонь по людях. Унаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще 16 дістали травми, зокрема сам нападник.

Поліцейські затримали чоловіка після перестрілки. Двоє правоохоронців дістали тяжкі поранення та перебувають у важкому стані. Після перевірки у автомобілі нападника знайшли додаткову зброю та боєприпаси.