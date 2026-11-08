РФ атакувала Україну трьома ракетами та 164 БпЛА. Через удари на Дніпропетровщині 600 тисяч споживачів без світла

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Reuters / «Бабель»

У ніч проти 8 листопада Росія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря та 164 ударними БпЛА.

Про це звітують у Повітряних силах.

Летіли безпілотники типу Shahed (112 із них — реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та тимчасово окуповані Донецьк і Гвардійське у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, ППО знешкодила 137 дронів, 88 із них — реактивні. Збити не вдалося БпЛА, які впали на 23 локаціях, уламки впали ще на шести.

На Дніпропетровщині понад 600 тисяч споживачів залишилися без електрики через атаки РФ на енергосистему, повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа. Рух поїздів метро у Дніпрі призупинили через використання потужностей для аварійних робіт.

Також проблеми з електричкою зафіксовані у Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах області. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів.