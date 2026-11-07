По заводу електроніки для ракет у російському Орлі вдарили українські «Нептуни». Пожежа триває

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У ніч проти 7 листопада українські військові ракетами «Нептун» атакували завод «Протон-Електротекс» у російському Орлі.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Після влучання на обʼєкті виникла потужна пожежа. Масштаби збитків уточнюють.

«Протон-Електротекс» виробляє електронні компоненти для російських крилатих і балістичних ракет, зокрема «Іскандерів-М». У Генштабі наголошують: удар по цьому підприємству може ускладнити виробництво ракет, якими Росія атакує Україну.