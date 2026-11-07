Батька Меган Маркл заарештували за підозрою у зберіганні дитячої порнографії

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У США заарештували 82-річного Томаса Маркла — батька герцогині Сассекської Меган Маркл. Його звинувачують у зберіганні матеріалів із сексуальним насильством над дітьми.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Міністерство юстиції США.

Маркла затримали у Флориді. У п’ятницю, 6 листопада, він постав перед судом, куди його привезли на кріслі колісному. Суд призначив йому домашній арешт у закладі для людей похилого віку, де він зараз проживає, і зобов’язав носити електронний браслет. Свою позицію щодо обвинувачення Маркл у суді поки що не висловив, раніше він називав звинувачення «огидною брехнею».

Перед арештом ФБР обшукало орендовані Марклом склади в Лос-Анджелесі, якими він користувався з 2008 року. Там вилучили майже 78 предметів, зокрема фотонегативи, слайди та книжки, які, за версією слідчих, містили матеріали із сексуальним насильством над дітьми.

Свідки впізнали Маркла на двох зображеннях. На них чоловікові приблизно 30—40 років, тому слідчі припускають, що ймовірні злочини могли статися десятиліття тому.

Меган Маркл не підтримує стосунки з батьком з 2018 року. Після появи звинувачень у жовтні вона заявила, що глибоко стурбована цією інформацією і співчуває дітям, які могли постраждати. Наразі Меган та її чоловік, принц Гаррі, затримання Томаса Маркла не коментували.