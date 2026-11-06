Перевертала автобус Нацгвардії та закликала інших. Суд відправив під варту четверту фігурантку сутичок у Петропавлівській Борщагівці

Новини

Суд обрав запобіжний захід четвертій підозрюваній у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці — це 22-річна жителька Київщини Валерія Ладика.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Ладиці інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, їй призначили тримання під вартою на 59 днів з можливістю внести 66 тисяч гривень застави.

За даними слідства, під час подій 2 листопада жінка закликала натовп перекинути автобус Нацгвардії, у якому були військові, і сама його штовхала.

Адвокат Ладики каже, що вона спонтанно приїхала до будинку в Петропавлівській Борщагівці після того, як із соцмереж дізналася про нібито незаконне утримання військових.

Ладика заявила, що не їхала туди з наміром комусь нашкодити та не знала, що будівля була військовим обʼєктом.

«Ми приїхали й потрапили в той натовп. Там всі щось кричали, може, і я щось крикнула. Може, була просто чимось голосніша. Я той автобус потримала секунд 20, потім пішла і ні до чого більше не лізла. Ми не знали, що там військовий обʼєкт, просто будинок. Якби я знала, те що зараз, то в жодному разі туди б не пішла. Я дуже шкодую», — сказала Валерія Ладика в суді.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. На місці були командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов.

Наступного дня правоохоронці відкрили три кримінальні справи щодо сутичок. А загалом встановили 130 можливих причетних.