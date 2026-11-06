Зеленський: Україна недоотримала від США $16 млрд обіцяної допомоги

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Україна не отримала $16 мільярдів американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтервʼю ТСН, оприлюдненому 5 листопада.

«Треба порушувати питання, що з минулих домовленостей і з минулих рішень $16 мільярдів були зупинені, і $16 мільярдів було не дано. Як би там не було, ми вдячні за все, що було дано, але як мінімум за ці гроші Україна повинна боротися», — сказав він.

Слова Зеленського частково підтверджують звіти генерального інспектора Пентагону, який контролює допомогу Україні. У травневому звіті йшлось, що з виділених на програму USAI $33,51 мільярда станом на березень Україна отримала зброї та обладнання на $19,21 мільярда — це 57% від загального обсягу коштів.

Наступний звіт, опублікований в серпні, показує, що цифра майже не змінилась — 57,3% від загальної суми. Тобто, згідно зі звітом Пентагону, Україна на серпень недоотримала $14,3 мільярда.

Крім того, ще мільярд доларів допомоги протермінували, не встигнувши провести тендери до дедлайну. Водночас, згідно з правилами Пентагону, прострочений рахунок або асигнування не означає, що гроші автоматично згоріли. Їх уже не можна використати для нових контрактів, але можна спрямувати на оплату раніше укладених контрактів або збільшити фінансування вже погоджених закупівель.