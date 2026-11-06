Кількість загиблих у Комишувасі на Запоріжжі зросла до 53
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Унаслідок російських авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області 2 листопада загинули уже 53 людини.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Пошукові роботи на місці ударів тривають уже пʼяту добу.
- 2 листопада війська РФ кілька разів вдарили авіабомбами по Комишувасі. Зокрема, росіяни влучили в укриття школи, де роздавали гуманітарну допомогу. Станом на 4 листопада зниклими безвісти вважали 33 людей.