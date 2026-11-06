Новини

Кількість загиблих у Комишувасі на Запоріжжі зросла до 53

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

Унаслідок російських авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області 2 листопада загинули уже 53 людини.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Пошукові роботи на місці ударів тривають уже пʼяту добу.