Не лише про Україну. Кушнер розкрив деталі «великої угоди», яку готують США і для Європи

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США працюють над новою системою безпеки для всієї Європи, яка має стати частиною домовленостей про завершення війни Росії проти України. План передбачає пʼять основних пунктів, зокрема постійні консультації з питань безпеки та заходи для запобігання новим конфліктам.

Про це написав у соцмережі X зять президента США Дональда Трампа та його спецпредставник Джаред Кушнер.

За словами Кушнера, Європа і Росія вже понад 30 років намагаються створити стабільну систему безпеки. Однак через взаємну недовіру, суперечності та війну проти України це залишається складним завданням.

«Наша мета — розробити практичні домовленості, які враховують безпекові занепокоєння всіх сторін, зменшують ризик майбутніх конфліктів і створюють стабільніше й передбачуваніше безпекове середовище», — зазначив Кушер.

Американська сторона пропонує пʼять основних напрямів майбутніх домовленостей:

постійні консультації з питань безпеки між країнами;

надійні канали звʼязку під час криз, щоб запобігати загостренню конфліктів;

більша прозорість у військовій сфері;

взаємні заходи для зменшення ризику ескалації;

створення довгострокової системи безпеки та стабільності в Європі.

Кушнер наголосив, що будь-які домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність держав. Кожна країна повинна самостійно вирішувати, до яких союзів приєднуватися, а інші не матимуть права блокувати цей вибір.

Водночас НАТО залишиться основою колективної оборони Європи. Нова система має доповнювати вже наявні безпекові механізми, а не замінювати їх.

США планують продовжувати консультації з Україною, ЄС і НАТО (формат Shell Bay), а також залучати Росію до обговорень у межах мирних переговорів. Якщо вдасться досягти прогресу, Вашингтон хоче перейти до ширшого формату переговорів за безпосередньої участі європейських країн.

«Це складна, детальна робота. Немає простих рішень. Але можливість допомогти завершити цю руйнівну війну та закласти основу для більш мирної, безпечної та процвітаючої Європи на покоління вперед робить це викликом, який вартий зусиль», — наголосив Кушнер.