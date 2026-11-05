Прем’єр Британії: Путіна не запросять на саміт G20, який відбудеться в країні у 2027 році

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Володимира Путіна не запросять на саміт G20, який відбудеться у Великій Британії в 2027 році.

Про це заявив премʼєр-міністр країни Енді Бернем, пише The Economist.

Водночас Бернем уточнив, що рішення щодо запрошень технічно ухвалює не Велика Британія, а G20. За його словами, запросити Путіна можливо, однак той не приїде через санкції, запроваджені проти російської влади.

Щорічний саміт G20 наступного року відбудеться 27—28 листопада в британському місті Манчестері.