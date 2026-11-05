Росія замовила 90 пускових установок для ракет, які планувала передати Ірану

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Росія погодилася поставити Ірану 90 пускових установок для керованих ракет, відомих як «Виріб 305». Їх російська армія широко використовує у війні проти України.

Про це пише Financial Times з посиланням на дані українських розслідувачів з Dallas Analytics.

Видання ознайомилося з виробничим графіком одного з великих російських оборонних підприємств на 2024—2025 роки. Він містить лист російської компанії «Вимпел» від травня 2024 року до конструкторського бюро КБМ із проханням пришвидшити постачання компонентів для двох типів пускових установок — АПУ-Л та АПУ-305. Затримки могли поставити під загрозу девʼять контрактів.

У супровідному виробничому графіку зазначені сім російських замовників і два іноземні покупці. Одним з них названо Китай, який замовив 192 пускові установки АПУ-305. Інший покупець, ідентифікований як «К-10», замовив 90 пускових установок АПУ-Л. Як зазначає FT, таку кодифікацію Росія використовує для Ірану.

Обидва типи установок призначені для ракет, відомих як «Виріб 305», які запускають з вертольотів. Вони здатні атакувати рухомі цілі, а оператор може корегувати їхній політ. За даними Dallas Analytics, ракета рухається зі швидкістю близько 230 метрів за секунду і долає 14 км приблизно за хвилину.

Установки АПУ-Л призначені для ударних вертольотів Мі-28 і можуть нести дві ракети. Іран уже має такі вертольоти: у січні 2026 року в мережі зʼявилися фотографії Мі-28 на авіаційному обʼєкті в Тегерані.

Водночас документ не підтверджує, чи Росія вже поставила Ірану замовлені пускові установки.