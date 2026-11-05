У Комишувасі на Запоріжжі уже 42 загиблих внаслідок російських авіаударів

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Офіс генерального прокурора

У селищі Комишуваха Запорізької області з-під завалів деблокували тіла 42 загиблих від російських авіаударів 2 листопада.

Про це повідомляє Нацполіція.

Аварійно-рятувальні роботи тривають уже четверту добу. Під завалами ще можуть перебувати 33 людини.