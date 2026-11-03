Голова МЗС Угорщини заявила, що країна відмовиться від російського газу до осені 2027 року

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Угорщина припинить імпорт російського природного газу до осені 2027 року.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан в інтерв’ю медіа Telex.

«ЄС встановив чіткий термін для поступового припинення імпорту російського природного газу — це осінь 2027 року», — сказала міністерка.

Вона зазначила, що Угорщина працює над розподілом каналів постачання енергоносіїв, щоб мати доступ до альтернативних джерел газу. Зокрема, країна може збільшити використання потужностей хорватського термінала скрапленого природного газу та трубопроводів, які з’єднують Угорщину з іншими державами.

Орбан наголосила, що для цього потрібно розширити не лише загальні потужності газової інфраструктури регіону, а й можливості постачання газу безпосередньо до Угорщини. Серед альтернативних маршрутів вона також назвала газовий коридор через Грецію, який може забезпечити доступ до скрапленого газу та азербайджанського газу.

ЄС і відмова від російського газу

У травні 2022 року ЄС висунула пропозицію REPowerEU — це план Єврокомісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У травні 2025 року Європейська комісія оприлюднила план повної відмови від російських енергоносіїв. До нього ввійшли такі пункти: