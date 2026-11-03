Латвія скликає позачергове засідання Радбезу ООН через російський удар по Комишувасі на Запоріжжі

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Латвія скликає позачергове засідання Радбезу ООН через російський удар по школі у селищі Комишуваха на Запоріжжі. Під час удару там роздавали гуманітарну допомогу.

Про це повідомила голова МЗС Латвії Байба Браже.

2 листопада російські війська вдарили по селищу на Запоріжжі. Авіабомбами ФАБ-3000 вони поцілили у школу, де роздавали гуманітарну допомогу. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 33 людини, ще 58 вважаються зниклими безвісти, щонайменше п’ятеро дістали травми.

20 загиблих поки не вдалося впізнати, триває ідентифікація. Рятувальники продовжують розбирати завали. Зараз у лікарні перебувають четверо постраждалих — три жінки й чоловік, рятувальник ДСНС. Їхній вік — від 22 до 68 років.

Троє пацієнтів уже прооперовані. Їхній стан стабільний, середньої тяжкості. Вони залишаються під наглядом лікарів. Найважчий стан — у 22-річної дівчини, яку врятували з-під завалів. У неї вибухова травма та опіки до 81% тіла. Зараз вона в реанімації на штучній вентиляції легень, розповів начальник ОВА Михайло Семікін.