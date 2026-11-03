Колишній прессекретарці Зеленського Юлії Мендель заочно оголосили підозру в держзраді

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Колишній прессекретарці Володимира Зеленського Юлії Мендель заочно оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що вона займається інформаційно-підривною діяльністю проти України. Крім державної зради, їй оголосили підозру у виправдовуванні російської агресії.

Слідство вважає, що колишня речниця Володимира Зеленського у своїх заявах і дописах у соцмережах дискредитує Україну та виправдовує повномасштабну війну РФ. Оскільки вона перебуває за кордоном, правоохоронці вживають заходів, щоб притягнути її до відповідальності.

Мендель стала прессекретаркою Зеленського невдовзі після його вступу на посаду — 3 червня 2019 року. 30 квітня 2021 року стало відомо, що вона йде з посади речниці президента, яку вона обіймала майже два роки. Опісля вона видала дві книги, де позитивно відгукувалась про президента.

Проте у 2026 році Мендель дала інтервʼю Такеру Карлсону, де звинуватила Зеленського у вживанні кокаїну. Тоді вона заявляла, що після озвучених тез їй «небезпечно» повертатися додому. Президент відкинув її заяву і сказав, що ніколи не вживав наркотиків. 13 вересня Зеленський увів у дію санкції РНБО проти Мендель.