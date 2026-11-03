Новим гендиректором «Укроборонпрому» стане Іван Гаврилюк. Що про нього відомо
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість»
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» («Укроборонпром») призначило нового керівника — генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Це рішення ухвалила наглядова рада за результатами відкритого конкурсу.
Про це повідомили у Фейсбуку компанії.
Іван Гаврилюк до квітня цього року був першим заступником міністра оборони. Він займався операційним управлінням міністерством і відповідав за оборонні закупівлі. З посади Гаврилюк пішов за власним бажанням.
З 2013 року він працював начальником тилу управління армійського корпусу, за два роки став начальником тилу всіх Збройних сил, у 2018-му — заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. У 2020 році Гаврилюка звільнили з військової служби за вислугою років, він почав працювати радником командувача Сил логістики.
З початком повномасштабного вторгнення Гаврилюк повернувся у військо — його призначили начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики.
- До 14 липня цього року гендиректором «Укроборонпрому» був Герман Сметанін. Сметанін не називав причини свого звільнення, однак перед цим росіяни атакували склад зі зброєю біля житлової забудови у Вишневому на Київщині. Тоді загинули девʼять людей, ще 30 постраждали. Президент Володимир Зеленський говрив, що росіяни атакували склад «Укроборонпрому».
- 11 липня Зеленський заявив, що двоє керівників «Укроборонпрому» всупереч закону і рішенням Ставки верховного головнокомандувача розмістили склади зі зброєю біля житлової забудови. 12 липня їх звільнили.