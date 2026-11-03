Буданов про сутички в Петропавлівській Борщагівці: Події відбулися не без впливу

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Юлія Вебер / «Бабель»

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що сутички в Петропавлівській Борщагівці на Київщині відбулися «не без впливу».

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в соцмережах.

Події вечора 2 листопада під Києвом Буданов назвав «неприпустимими для суспільства і держави», особливо під час війни.

«Розділяти українців, стикати нас лобами між собою, протиставляти армію власному народу — це цинічний і давно відомий метод. Наразі вже достеменно відомо, що вчорашні події відбулися не без впливу», — сказав голова ОП.

Він наголосив, що конкретних ініціаторів сутичок обов’язково встановлять і покарають. Висновки також зроблять у силових структурах. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали розслідування.

«Ніхто не має права чинити свавілля. Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз — це наші Сили оборони. Поважаймо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях», — наголосив Буданов.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення. Чотирьох військових доправили до медцентру НГУ.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус.

На місце прибули командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов. Зокрема, Буданов виявив там хлопця, який розповів, що йому 14 років і він прийшов на місце з товаришами.

Наступного дня ДБР порушило кримінальну справу за статтею про можливе перевищення влади чи повноважень військовою службовою особою.