Буданов про сутички в Петропавлівській Борщагівці: Події відбулися не без впливу
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Юлія Вебер / «Бабель»
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що сутички в Петропавлівській Борщагівці на Київщині відбулися «не без впливу».
Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в соцмережах.
Події вечора 2 листопада під Києвом Буданов назвав «неприпустимими для суспільства і держави», особливо під час війни.
«Розділяти українців, стикати нас лобами між собою, протиставляти армію власному народу — це цинічний і давно відомий метод. Наразі вже достеменно відомо, що вчорашні події відбулися не без впливу», — сказав голова ОП.
Він наголосив, що конкретних ініціаторів сутичок обов’язково встановлять і покарають. Висновки також зроблять у силових структурах. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали розслідування.
«Ніхто не має права чинити свавілля. Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз — це наші Сили оборони. Поважаймо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях», — наголосив Буданов.
Що сталося в Петропавлівській Борщагівці
Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.
У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення. Чотирьох військових доправили до медцентру НГУ.
Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус.
На місце прибули командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов. Зокрема, Буданов виявив там хлопця, який розповів, що йому 14 років і він прийшов на місце з товаришами.
Наступного дня ДБР порушило кримінальну справу за статтею про можливе перевищення влади чи повноважень військовою службовою особою.