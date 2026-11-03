«Коаліція охочих» проведе в Польщі перші військові навчання — відпрацюють підтримку України після війни

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Велика Британія і Франція спільно очолять навчання Koalicja в Польщі за участю військових з 11 країн. На них відпрацюють дії багатонаціональних сил, які можуть допомагати Україні після завершення бойових дій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Koalicja стануть першими великими навчаннями Багатонаціональних сил для України (Multinational Force Ukraine) — військової структури «Коаліції охочих». За планом ці сили можуть допомагати відновлювати спроможності ЗСУ та гарантувати безпеку в небі й на морі після завершення бойових дій.

У навчаннях, які триватимуть з 9 до 22 листопада, візьмуть участь Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція, Туреччина та Велика Британія. Загалом це приблизно 2 800 військових.

Вони тренуватимуть передислокацію особового складу і техніки, постачання, управління силами та взаємодію підрозділів різних країн. Окремо відпрацюють дії авіації, яка в майбутньому могла б допомогти гарантувати безпеку польотів після відкриття українського повітряного простору. Для цього залучать винищувачі RAF Typhoon і літак-заправник Voyager.

Турецькі військові у Стамбулі також відпрацюють морський компонент — зокрема розмінування, необхідне для безпечного повернення комерційних суден до українських портів.

Водночас у британському уряді наголосили, що багатонаціональні сили зможуть діяти в Україні лише після припинення бойових дій і на запит українського уряду. Вони не виконуватимуть миротворчих функцій та не контролюватимуть дотримання перемир’я.