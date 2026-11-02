Росія остаточно вийшла з Європейської конвенції із запобігання катуванням

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У неділю, 1 листопада, Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції із запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Про це повідомили на сайті Ради Європи.

Про рішення вийти з конвенції Росія повідомила ще рік тому, а у вересні 2025-го Путін підписав відповідний указ. Як стверджували російські пропагандисти, таке рішення ухвалили нібито через відмову Ради Європи обрати нового члена комітету від РФ.

Росія приєдналася до конвенції в 1998 році. За цей час Європейський комітет із запобігання катуванням 30 разів відвідав країну і перевірив понад 450 місць позбавлення волі. Однак Росія була єдиною країною-учасницею, яка відмовлялася публікувати звіти за результатами перевірок та відповіді на них. Зрештою дозвіл на публікацію отримали лише чотири звіти. Решта, зокрема матеріали десяти візитів до Чечні та Північного Кавказу у 2000–2017 роках, залишилися засекреченими.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році комітет отримував численні повідомлення про катування та жорстоке поводження з людьми в місцях позбавлення волі з боку російських посадовців. Йшлося як про окуповані території України, так і про саму Росію. Однак через відмову російської влади співпрацювати комітет не зміг провести перевірки в країні.

«Вихід Російської Федерації означає завершення моніторингових повноважень комітету в країні. Це також означає припинення будь-якого незалежного контролю за місцями позбавлення волі в Росії», — заявив президент комітету Алан Мітчелл.