WSJ: США знову просувають ідею відновлення транзиту російського газу до Європи через Україну

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США пропонують відновити постачання російського газу до Європи через Україну в межах домовленості про припинення ударів по енергетиці.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських, європейських та українських посадовців.

За даними видання, таку ідею у вересні обговорювали спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф під час поїздок до Москви та Києва. Вашингтон вважає, що повернення Росії на європейський газовий ринок могло б зацікавити Путіна погодитися на енергетичне перемирʼя.

Йдеться про відновлення транзиту російського газу старими трубопроводами через Україну до Словаччини, а звідти — до інших країн Європи. Цей маршрут перестав працювати 1 січня 2025 року, коли завершився контракт між Україною та Росією, а Київ відмовився його продовжувати.

За одним із варіантів, російський газ могла б купувати американська компанія-посередник, а потім продавати його європейцям. США також пропонували переказувати гроші від продажу газу на спеціальний рахунок у третій країні, щоб Росія не могла використати ці кошти для фінансування війни. Україна при цьому могла б знову отримувати плату за транзит газу своєю територією.

У Білому домі вважають, що така схема також могла б знизити ціни на газ у Європі напередодні зими. Особливо це актуально через нижчі, ніж у попередні роки, запаси газу в європейських сховищах.

Однак у Європі до ідеї ставляться переважно негативно. ЄС уже ухвалив рішення повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року, а європейські лідери не хочуть знову ставати залежними від російських енергоносіїв. Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявляв, що заборона на імпорт газу з РФ має залишитися навіть після завершення війни.

Ідея знову стала актуальною після того, як Україна наприкінці минулого тижня відновила удари по російських нафтопереробних заводах. Раніше Київ майже на два тижні призупинив такі атаки під тиском США, однак Росія продовжувала бити по українській енергетиці.

США хочуть домовитися про ширше припинення ударів по енергетичних обʼєктах до запланованих на середину листопада тристоронніх переговорів США, України та Росії в Абу-Дабі. За даними WSJ, Москва поки відкидає американські пропозиції щодо такого перемирʼя.