Трамп заявив, що бразильський сенатор Флавіо Болсонару може залишатися у США. Він утік з країни після поразки на виборах

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President Donald J. Trump / X

Президент США Дональд Трамп заявив, що бразильський сенатор Флавіо Болсонару, який програв президентські вибори у своїй країні, може залишатися у США стільки, скільки йому буде потрібно.

Про це він сказав під час розмови з журналістами у своєму клубі «Мар-а-Лаго» у Флориді, пише Reuters.

Трамп заявив, що вибори президента Бразилії, на яких перемогу отримав чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, є «ганьбою». Однак незалежні спостерігачі визнали вибори чесними та прозорими.

Після поразки Болсонару суддя Верховного суду Бразилії розпорядився анулювати його паспорт. У країні проти нього ведуть дві кримінальні справи про відмивання грошей, а поліція вважає, що він може уникнути правосуддя.

26 жовтня Болсонару дали 24 години на здачу паспортів. Відтак документи анулювали. Наразі незрозуміло, як Болсонару встиг виїхати з країни за 24 години. Високопосадовець Федеральної поліції США говорив, що той не перетинав кордон через жодний офіційний пункт міграційного контролю.

Флавіо Болсонару — син Жаїра Болсонару, який очолював Бразилію у 2019—2022 роках. Колишній президент зараз відбуває 27-річний термін увʼязнення за організацію спроби державного перевороту після поразки на виборах 2022 року.

Президентські вибори у Бразилії пройшли 25 жовтня. Лула да Сілва учетверте стане президентом Бразилії. Раніше він очолював країну у 2003—2010 роках, а у 2023 році повернувся на посаду після перемоги на виборах 2022 року.