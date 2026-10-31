РФ вдарила по Дніпропетровщині, Сумах і Запоріжжю — є постраждалі

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Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Російська армія протягом дня била по Україні, через що є постраждалі. Також атаки пошкодили інраструктуру і спричинили пожежі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

РФ вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині — постраждали восьмеро людей. Атака пошкодила багатоповерхівки.

У Сумах РФ влучила в промзону — удар пошкодив автівку. Спалахнули пожежі, їх ліквідували.

Також росіяни вдарили по автівці «Укрпошти» на Запоріжжі. Ніхто не постраждав. «Укрпошта» компенсує людям втрачені посилки.

Facebook / Ігор Смілянський

Тим часом на Херсонщині попередили людей бути завтра (в останній день режиму тиші) обережними та уникати скупчення людей і «червоних зон».