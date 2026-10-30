Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН через нову хвилю атак РФ, зокрема вчорашніх
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН через нову хвилю ударів РФ, зокрема по Дніпру, Чернігову і Кременчуку.
Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.
Учора через удар по вокзалу в Дніпрі загинули 14 людей. Двоє підлітків загинули через російську атаку по Чернігову.
Також вчора через атаку РФ по Кременчуку загинули троє людей. Ще десятки людей постраждали вчора по всій Україні.
- Сьогодні під вечір РФ знову вдарила по залізничному вокзалу в Дніпрі — ніхто не постраждав. Проте місцеві канали пишуть, що атака спричинила пожежу пасажирського поїзда.